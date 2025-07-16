به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان سویداء سوریه بهویژه شهر سویداء و حومه غربی آن، شاهد بیسابقهترین موج آوارگی از زمان آغاز جنگ سوریه در بیش از چهارده سال گذشته بوده است. این موج آوارگی در پی حمله نیروهای نظامی حکومت جولانی صورت گرفت؛ حملهای که به بهانه پایان دادن به درگیری میان گروههای محلی دروزی و عشایر (بدوها) صورت پذیرفت؛ درگیریهایی که سه روز پیش آغاز شده بود.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در جریان این حمله، از راکت، پهپادهای جنگی و خمپاره استفاده شد و اغلب ساکنان شهر سویداء و حومه غربی آن را مجبور به فرار کرد. آنها به روستاها و شهرهای جنوبی، بهویژه صَلخَد و مناطق اطراف آن، و حتی روستاهای مجاور بلندیهای جولان اشغالی پناه بردند.
جنایات مستند و آوارگی گسترده
با پخش ویدیوهایی از جنایات گسترده توسط نیروهایی که وابسته به وزارتخانههای دفاع و کشور حکومت جولانی معرفی میشدند، خشم عمومی برانگیخته شد. این جنایات شامل سرقت، غارت اموال عمومی و خصوصی، و قتلهای فردی و جمعی بود که صحنههایی مشابه با فجایع ساحل سوریه را به یاد میآورد.
شب آوارگی عمومی
در ساعات اولیه صبح دیروز، با شایعاتی درباره تسلیم سلاح توسط نیروهای محلی و ورود قریبالوقوع نیروهای حکومت جولانی به شهر سویداء، موجی از آوارگی، بهویژه در میان زنان و کودکان، شهر را دربر گرفت. بسیاری از خانوادهها به مناطق حومه جنوبی و شرقی شهر سویداء از جمله صَلخَد، پناه بردند و برخی روی زمینهای کشاورزی اسکان موقت یافتند.
یکی از ساکنان شهر سویداء به خبرنگار روزنامه «الاخبار» لبنان گفت: شهر سویداء، شب بسیار سختی را گذراند. بسیاری از مردم بهخاطر ترس از تکرار فجایع ساحل، خانههای خود را ترک کردند.
شبِ وحشت؛ بدترین شب در تاریخ بحران
شب گذشته یکی از سختترین شبهایی بود که شهر سویداء از آغاز بحران تجربه کرده، شاید فقط با حمله داعش به روستاهای حومه شرقی سویداء در هفت سال پیش، قابل مقایسه باشد. بسیاری از ساکنان شهر سویداء به دلیل ترس از نقض گسترده حقوق بشر، شهر را ترک کردند.
«أمل» از ساکنان شهر سویداء گفت: «حدود ۸۰٪ از مردم، شهر سویداء را ترک کردند. برخی نیروهای حکومت جولانی با احترام با مردم رفتار کردند، اما اکثریت آنها اینگونه نبودند. من خواهان برخورد سریع و شفاف با عاملان این جنایات هستم.
«أبو ماهر»، مردی ۵۰ ساله که همراه خانوادهاش آواره شده، گفت: در عرض ۴۸ ساعت دو بار آواره شدم. ابتدا از روستای مزرعه و سپس از خود شهر سویداء. ادامه این جنایات ممکن است به شکاف عمیق اجتماعی در سوریه منجر شود.
قطع خدمات عمومی در سویداء
با تشدید بحران، خدمات عمومی در سراسر استان سویداء به حالت فلج درآمده است. برق کاملاً قطع شده، نانواییها کار نمیکنند، راهها با دمشق و سایر استانهای سوریه بسته است و بیمارستانها نیز فعالیت محدودی دارند. وضعیت ارتباطات تلفنی و اینترنت نیز وخیم گزارش شده است.
یکی از مسئولان اداره امور اجتماعی در استان سویداء به روزنامه «الاخبار» لبنان گفت: ارائه خدمات امدادی ممکن نیست، زیرا راههای ارتباطی به استان کاملاً مسدود شدهاند و تنها کمکهایی که رسیده، از سوی مردم محلی و در قالب تلاشهای فردی بوده است..
او افزود: وضعیت انسانی در استان سویداء فاجعهبار است و باید سریعاً گذرگاههایی برای خروج مردم این استان به سمت دمشق و اطراف آن ایجاد شود و کاروانهای امدادی برای رسیدگی به نیازهای آوارگان سویداء بهسرعت به این استان، اعزام شوند.
