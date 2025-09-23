حمله سنگین نیروهای پشتیبانی سریع به شهر الفاشر سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نظامی به شبکه الجزیره گزارش دادند که نیروهای پشتیبانی سریع، امروز سه‌شنبه با استفاده از توپخانه سنگین، حملات گسترده‌ای را به محله‌های مختلف شهر الفاشر در مرکز ایالت دارفور شمالی سودان انجام دادند.

این حملات در حالی صورت گرفت که درگیری‌های پراکنده‌ای میان این نیروها و ارتش سودان در نقاط مختلف شهر ادامه داشت.

به گفته منابع پزشکی، وضعیت سلامت و شرایط انسانی در شهر به‌شدت وخیم شده است. ادامه حملات باعث آسیب به بیمارستان‌ها، بازارها و توقف کامل ایستگاه‌های آب و برق شده و زندگی غیرنظامیان را با بحران جدی مواجه کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم با کمبود شدید غذا و دارو روبه‌رو هستند، به‌طوری که برخی برای زنده ماندن ناچار به مصرف علوفه حیوانات شده‌اند، از سوی دیگر، داروهای حیاتی برای بیماری‌های مزمن نیز در دسترس نیست.

روز دوشنبه نیز ارتش سودان در ساعات اولیه صبح موفق شد، حمله‌ی گسترده از سوی نیروهای «پشتیبانی سریع» را که مواضع دفاعی شهر الفاشر را هدف قرار داده بود، دفع کند. این نیروها از توپخانه سنگین و پهپادهای استراتژیک برای حمله به مناطقی از جمله محله الدرجة الأولی در غرب شهر استفاده کرده بودند.

درگیری‌های پراکنده همچنان در مناطق شمالی، جنوبی و شرقی شهر ادامه دارد.

*بحران آب و غذا در الفاشر

منابع محلی گزارش داده‌اند که شهر الفاشر با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه است. بیشتر چاه‌ها به دلیل نبود تعمیرات و تخریب یا سرقت تجهیزات خورشیدی از کار افتاده‌اند و این وضعیت، خطر بروز عطش کامل در شهر را افزایش داده است.

شرایط غذایی نیز بسیار بحرانی است؛ ساکنان تنها به وعده‌های محدودی دسترسی دارند که هزینه هر وعده ممکن است تا ۳۵ دلار برسد؛ مبلغی که اکثر مردم توان پرداخت آن را ندارند.

شهر الفاشر بیش از ۵۰۰ روز است که تحت محاصره نیروهای «پشتیبانی سریع» قرار دارد. در این مدت، درگیری‌های مداوم منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر و آوارگی بیش از ۵۰۰ هزار نفر به شهرها و مناطق اطراف شده است.

گفتنی است تشدید خشونت‌ها بخشی از جنگ خونینی است که از اواسط آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش سودان و نیروهای «پشتیبانی سریع» آغاز شده و بنا بر آمار سازمان ملل متحد، تاکنون بیش از ۲۰ هزار کشته و بیش از ۱۵ میلیون آواره برجای گذاشته است.

.......................................

پایان پیام/ 167