اسلام و غرب؛ نقدی بر استانداردهای دوگانه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جاناتان پاور، روزنامهنگار باسابقه بینالمللی، در مقالهای تحلیلی به بررسی نگاه مغرضانه غرب نسبت به اسلام میپردازد. او با اشاره به نظریه مشهور «برخورد تمدنها»ی ساموئل هانتینگتون مینویسد که این دیدگاهها سبب گسترش هراس و سوءبرداشت از اسلام شده است.
پاور تاکید میکند که اسلام در طول تاریخ نهتنها خاستگاه ایدئولوژیهایی چون نازیسم، فاشیسم یا کمونیسم نبوده، بلکه در مقایسه با مسیحیت و حتی آیینهای شرقی، برخورد بهتری با جریانهای منحرف خشونتطلب داشته است. او یادآور میشود که امپراتوری عثمانی به یهودیان راندهشده از اسپانیا و پروتستانهای آواره اروپا پناه داد، در حالیکه روایتهای غربی تنها بر جنبههای منفی تاریخ اسلام تمرکز کردهاند.
به گفته این تحلیلگر، جوامع اسلامی امروز نیز از نظر امنیت اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از کشورهای غربی دارند؛ بهگونهای که شهرهایی چون قاهره، جاکارتا و تونس، نرخ پایینتری از قتل و تجاوز را ثبت کردهاند.
او همچنین سیاستهای داخلی آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و مینویسد که هراس از تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر بیشتر به سود صنایع اسلحه تمام شد، در حالیکه احتمال کشتهشدن یک آمریکایی در حمله تروریستی بسیار ناچیز است.
پاور نتیجه میگیرد که گفتمان غرب درباره اسلام اغلب ناآگاهانه و سطحی است و تکرار این نگاه میتواند به زیان بنیانهای تمدنی غرب تمام شود.
**************
پایان پیام/ 345