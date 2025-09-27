به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عمر فاتح، سناتور ایالت مینهسوتا و نامزد شهرداری مینیاپولیس، اعلام کرد دفتر کارزار انتخاباتی وی هدف خرابکاری همراه با پیام تهدیدآمیز اسلامستیزانه قرار گرفته است. به گفته او، روی دیوار دفتر نوشته شده بود: «مسلمان سومالیایی ـ این هشدار شوخی نیست».
فاتح، که فرزند مهاجران سومالیایی است، گزارش داد طی ماههای اخیر به طور مستمر با پیامهای حاوی توهینهای نژادپرستانه، اسلامستیزانه و تهدیدات خشونتآمیز در ایمیلها و شبکههای اجتماعی روبهرو بوده است. وی در بیانیهای تأکید کرد: «کارزار ما با سخنان نفرتانگیز و خرابکاری متوقف نخواهد شد. ما در برابر اسلامهراسی عقبنشینی نمیکنیم».
این اقدامات از سوی جیکوب فری، شهردار فعلی مینیاپولیس، و اعضای شورای شهر محکوم شد. فری گفت: «اسلامهراسی و نفرت علیه هر دین یا قومیتی هیچ جایی در مینیاپولیس ندارد».
فاتح همچنین فاش کرد نام او در فهرست اهداف احتمالی فردی قرار داشته که متهم به قتل دو سیاستمدار و حمله مسلحانه به چند تن دیگر در ماه ژوئن است.
شعبه مینهسوتای شورای روابط اسلام و آمریکایی خواستار تحقیق پلیس درباره این خرابکاری به عنوان جنایت ناشی از نفرت شد و تأکید کرد این تهدید نه تنها علیه فاتح، بلکه حملهای به جامعه سومالیایی، مسلمان و مهاجران در مینهسوتا است.
