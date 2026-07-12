واکنش گسترده مقامات اسرائیلی به مرگ لیندسی گراهام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد وی بر اثر یک عارضه ناگهانی جسمی در سن ۷۱ سالگی درگذشته است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره علت مرگ او منتشر نشده است. گراهام طی سال‌های فعالیت سیاسی خود از نزدیک‌ترین متحدان دونالد ترامپ در کنگره و از پررنگ‌ترین حامیان سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به شمار می‌رفت.

گراهام همواره از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت می‌کرد و پس از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، این درگیری را «جنگی مذهبی» توصیف کرده و از تل‌آویو خواسته بود هر اقدامی را که برای دفاع از خود لازم می‌داند، انجام دهد. وی همچنین از مدافعان اصلی ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بود و از تأخیر در ارسال تسلیحات به این رژیم انتقاد می‌کرد. او همچنین از حامیان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و مخالف جدی احکام دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت بود.

این سناتور آمریکایی در قبال لبنان نیز مواضع تندی علیه حزب‌الله و حتی ارتش لبنان اتخاذ کرده بود و بارها خواستار خلع سلاح مقاومت شده بود. پس از انتشار خبر درگذشت گراهام، شماری از مقامات رژیم صهیونیستی از جمله ایتمار بن‌گویر، نفتالی بنت، امیر اوحانا و یائیر لاپید با انتشار پیام‌هایی، از او به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین و وفادارترین دوستان اسرائیل یاد کرده و از نقش وی در حمایت از این رژیم قدردانی کردند.

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