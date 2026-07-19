به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افزایش تنشها میان ایران و آمریکا و پایان دوره کاهش تنش در یمن، بار دیگر احتمال گسترش بحران به یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان یعنی تنگه بابالمندب مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که انصارالله یمن از پایان آتشبس و کاهش تنش خبر داده و مواضع تندی علیه عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است، گمانهزنیها درباره احتمال اختلال در کشتیرانی دریای سرخ و بابالمندب افزایش یافته است.
این تحولات پس از آن شدت گرفت که موضوع مربوط به پروازهای ایران به فرودگاه صنعا و شکستن محاصره و حملات انجامشده به این فرودگاه، به تبادل حملات میان انصارالله و عربستان منجر شد. در همین حال، هزاران نفر از هواداران انصارالله در صنعا با برگزاری تجمعاتی، از عبدالملک الحوثی خواستند اقدامات لازم برای شکستن محاصره و بازگشایی فرودگاهها و بنادر را اتخاذ کند.
بابالمندب؛ گلوگاه راهبردی تجارت جهانی
بابالمندب یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان به شمار میرود و هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهای گستردهای برای تجارت بینالمللی و بازار انرژی داشته باشد.
برآوردها نشان میدهد اختلال همزمان در تنگههای هرمز و بابالمندب میتواند روزانه میلیاردها دلار از تجارت جهانی را در معرض خطر قرار دهد و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین رو، هرگونه تحول امنیتی در این منطقه با حساسیت فراوان از سوی بازیگران منطقهای و بینالمللی دنبال میشود.
آیا انصارالله توان بستن بابالمندب را دارد؟
طبق گزارش العربی الجدید، در حالی که برخی گزارشها از احتمال حرکت انصارالله به سمت تشدید اقدامات دریایی خبر میدهند، ارزیابیهای کارشناسی درباره توانایی این جنبش برای بستن کامل بابالمندب متفاوت است.
برخی تحلیلگران نظامی معتقدند انصارالله قادر است هزینه عبور کشتیها را افزایش دهد، مسیرهای کشتیرانی را با تهدید مواجه کند و بر امنیت دریانوردی اثر بگذارد، اما بستن کامل این گذرگاه راهبردی با توجه به حضور گسترده نیروهای بینالمللی و ملاحظات نظامی و سیاسی، بسیار دشوار ارزیابی میشود.
به اعتقاد این کارشناسان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر بخشی از زیرساختها و توانمندیهای راهبردی انصارالله را هدف قرار داده و همین مسئله توانایی این جنبش برای اجرای عملیات گسترده و پایدار در بابالمندب را محدود کرده است.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که انصارالله همچنان توانایی انجام عملیات موشکی، پهپادی و دریایی علیه اهداف مرتبط با کشتیرانی در دریای سرخ را حفظ کرده و میتواند سطح تهدید در این منطقه را افزایش دهد.
پیوند بحران یمن با تقابل ایران و آمریکا
در هفتههای اخیر، گزارشهایی درباره ارتباط مستقیم تحولات یمن با روند تنش میان تهران و واشنگتن منتشر شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی مدعی شده ایران از انصارالله خواسته است در صورت حمله آمریکا به برخی زیرساختهای حیاتی ایران، برای اقدام علیه تنگه بابالمندب آماده باشد؛ ادعایی که در فضای تشدید تنشهای منطقهای بازتاب گستردهای پیدا کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیم برای گسترش دامنه بحران در آبراههای منطقه، بیش از آنکه به تحولات داخلی یمن مرتبط باشد، به سطح رویارویی میان ایران و آمریکا و عبور از خطوط قرمز طرفین بستگی دارد.
در این چارچوب، بابالمندب به یکی از مهمترین اهرمهای فشار در معادلات منطقهای تبدیل شده است؛ اهرمی که میتواند بر تجارت جهانی، بازار انرژی و امنیت دریایی تأثیر مستقیم بگذارد.
نگرانی از بازگشت درگیریهای گسترده
پایان طولانیترین دوره آتشبس یمن از سال ۲۰۲۲ تاکنون، نگرانیها درباره بازگشت درگیریهای گسترده را افزایش داده است.
در شرایطی که روند سیاسی یمن همچنان با ابهام مواجه است، بسیاری از ناظران معتقدند هرگونه تشدید تنش در دریای سرخ و بابالمندب میتواند علاوه بر پیامدهای امنیتی، آثار اقتصادی سنگینی بر یمن، کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی برجای بگذارد.
با وجود این، آنچه تاکنون از ارزیابیهای موجود برمیآید این است که انصارالله بیش از آنکه در موقعیت بستن کامل بابالمندب قرار داشته باشد، از ظرفیت ایجاد اختلال، افزایش هزینههای کشتیرانی و تبدیل این گذرگاه راهبردی به یک اهرم فشار سیاسی و نظامی برخوردار است؛ موضوعی که در صورت تداوم تنشهای منطقهای، میتواند بار دیگر دریای سرخ را به یکی از مهمترین کانونهای بحران در غرب آسیا تبدیل کند.
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