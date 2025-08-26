به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت عربستانی «هیومن» از معرفی چتبات هوش مصنوعی جدید خود با نام «حلالجیپیتی» خبر داد. این چتبات به زبان عربی طراحی شده و هدف آن ارائه پاسخها و اطلاعات مطابق با فرهنگ، ارزشها و میراث اسلامی است.
مدل زبانی پایه این چتبات، با استفاده از یکی از بزرگترین مجموعه دادههای عربی آموزش دیده و قادر است مکالمات به زبانهای عربی و انگلیسی را پردازش کند. این چتبات همچنین توانایی درک برخی گویشهای محلی از جمله مصری و لبنانی را دارد.
شرکت «هیومن» اعلام کرده است که دادههای آموزشی چتبات با دقت بالا و هماهنگ با فرهنگ اسلامی و تفاوتهای فرهنگی غرب آسیا تهیه شده است.
این محصول ابتدا در عربستان سعودی عرضه شده و در مراحل بعدی در سراسر غرب آسیا و سپس بهصورت جهانی در دسترس قرار خواهد گرفت.
راهاندازی «حلالجیپیتی» در حالی انجام میشود که استارتآپها و شرکتهای دولتی منطقه در تلاشاند خود را پیشگام فناوریهای نوظهور هوش مصنوعی معرفی کنند.
شرکت «هیومن» که متعلق به صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان است، در رقابت مستقیم با مدل مشابهی است که سال جاری توسط بازوی تحقیقاتی دولت ابوظبی توسعه یافته است.
