به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو کارمند مایکروسافت پس از برگزاری تحصن در دفتر رئیس این شرکت در اعتراض به همکاریها با رژیم صهیونیستی در جنگ غزه ، از کار برکنار شدند.
شرکت مایکروسافت دلیل اخراج این افراد را «نقض جدی سیاستها و ایجاد اختلال در دفتر هیئتمدیره» اعلام کرد. این اعتراض توسط گروه «No Azure for Apartheid» سازماندهی شد؛ گروهی که خواستار قطع قراردادهای مایکروسافت با رژیم صهینیستی و پرداخت غرامت به فلسطینیها است. در جریان این رویداد، هفت نفر شامل دو کارمند مایکروسافت و پنج نفر دیگر بازداشت شدند.
این تحولات پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از خدمات فضای ابری Azure برای نظارت بر فلسطینیها شدت گرفت. در پی این گزارشها، مایکروسافت شرکت حقوقی Covington & Burling را برای بررسی موضوع به کار گرفته است.
این رخداد نمونهای از افزایش تنش میان سیاستهای شرکتی و دغدغههای اخلاقی کارکنان در حوزه فناوری به شمار میرود.
