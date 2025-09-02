هشدار در مورد به حاشیه راندن مسلمانان از فضای سیاسی هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فیاض علی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در سخنانی با موضوع «قدرت، طرد و هویت: سیاست به حاشیه راندن مسلمانان در هند»، تاکید کرد: طی یک دهه گذشته هند در کانون مباحث مربوط به دموکراسی قرار داشته است. بسیاری عملکرد ضعیف حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات ۲۰۲۴ را نشانه‌ای از تاب‌آوری دموکراتیک قلمداد کردند.

وی استدلال کرد این نتیجه نه بازگشت دموکراسی، بلکه نشانگر عقب‌گرد بیشتر در یکی از آسیب‌پذیرترین ابعاد دموکراسی هند یعنی «دموکراسی لیبرال» است.

فیاض علی توضیح داد که نتایج انتخابات اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای بزرگ‌ترین اقلیت دینی هند تثبیت کرده است؛ چرا که مسلمانان از یک سو با طرد آشکار توسط بخشی از طیف سیاسی و از سوی دیگر با سکوت استراتژیک بخش مقابل مواجه هستند. به باور وی، این دو نیروی متضاد، مسلمانان را در تنگنای سیاسی قرار داده و امکان مشارکت واقعی آنان را بیش از پیش محدود کرده است.

