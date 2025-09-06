به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی دهلی گروه‌های افراطی هندو موسوم به هندوتوا را به دلیل هدف‌گیری اماکن مذهبی مسلمانان به بهانه «طرح‌های ضدتجاوز به اراضی» مورد انتقاد قرار داد. این حکم در پی رد دادخواست بنیاد «سیو ایندیا» (Save India) صادر شد که خواستار تخریب یک مزار و سه درگاه به اتهام ساخت‌وساز غیرقانونی شده بود.

در این پرونده که از سوی پریت سینگ، بنیان‌گذار این بنیاد و از چهره‌های مرتبط با جریان‌های افراطی هندوتوا، ارائه شد، وی مدعی بود بخش بزرگی از زمین دولتی توسط «مافیای زمین» از طریق ساخت سازه‌های مذهبی تصرف شده است.

با این حال، هیئت قضایی با اعتراض به این رویکرد اعلام کردند: چطور است که فقط علیه بارگاه‌ها دادخواست ارائه می‌دهید و آن‌ها را غیرقانونی می‌دانید؟ آیا سایر تصرف‌ها را نمی‌بینید؟

قضات تأکید کردند: ما نمی‌گوییم این سازه قانونی است، اما چرا تنها مزارها و بارگاه‌ها را هدف گرفته‌اید؟ بهتر است بنیاد شما به جای این اقدامات گزینشی، در جهت منافع عمومی واقعی فعالیت کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بنیاد سیو ایندیا تنها در سال جاری نزدیک به ۲۰ دادخواست در دیوان عالی دهلی ارائه کرده که اغلب آن‌ها متوجه ادعای تصرف زمین توسط اماکن مذهبی مسلمانان بوده است.

**************

پایان پیام/ 345