به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طی دههها اسلام در رسانهها و گفتمان سیاسی غربی عمدتا بهعنوان تهدیدی معرفی شده است؛ تصویری که پس از حملات ۱۱ سپتامبر پررنگتر شد و اسلام را با تروریسم و عقبماندگی پیوند زد. اما ناظران میگویند ترس غربیها از گسترش اسلام ریشهای تاریخی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
این نگرانیها به قرون گذشته بازمیگردد، زمانی که تمدنهای اسلامی از نظر علمی، اقتصادی و نظامی رقیب جدی اروپا بودند. امروزه نیز اسلام بهعنوان سریعترین دین در حال رشد جهان، نهتنها مهاجران بلکه شمار زیادی از شهروندان غربی را جذب میکند.
کارشناسان معتقدند یکی از اصلیترین چالشها در حوزه اقتصاد است. اسلام ربا را ممنوع میداند، در حالی که اقتصاد غرب بر پایه وامهای ربوی و بدهی شکل گرفته است.
علاوه بر آن، ممنوعیت مصرف الکل و مواد مخدر در اسلام، میتواند صنایع چند تریلیون دلاری نوشیدنی و سرگرمی را با تهدید جدی مواجه کند.
همچنین آموزههای اسلامی در زمینه سلامت، پیشگیری و نظم اجتماعی، نظامهای درمانی و قضایی غرب را که بر پیامدهای ناهنجاریها متکیاند، به چالش میکشند.
تحلیلگران میگویند رسانهها، آموزش و فرهنگ فردگرایانه غرب نیز در تضاد با ارزشهای خانوادهمحور و جامعهگرای اسلام قرار دارند. به باور آنان، ترس اصلی غرب نه از اسلام بهعنوان دین، بلکه از پیامدهای احتمالی گسترش نظام ارزشی آن بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی حاکم است.
