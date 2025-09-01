بازگشایی مسجد تاریخی النوری موصل هشت سال پس از تخریب به دست داعش

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد تاریخی النوری و مناره مایل آن در قلب شهر قدیم موصل روز دوشنبه، هشت سال پس از تخریب به دست گروه تروریستی داعش، با حضور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به‌طور رسمی بازگشایی شد.

این مسجد که حدود ۸۵۰ سال قدمت دارد، در سال ۲۰۱۴ صحنه اعلام «خلافت» ابوبکر البغدادی، سرکرده تروریست‌های داعشی بود. سه سال بعد، هنگام عقب‌نشینی داعش در نبرد موصل، این گروه با کارگذاری مواد منفجره مسجد را ویران کرد.

بازسازی مسجد و مناره آن با همکاری یونسکو، مقامات میراث فرهنگی عراق و هیئت‌های دینی اهل‌سنت انجام شد. در این پروژه، مصالح سنتی و قطعاتی از آوار بنا مورد استفاده قرار گرفت.

السودانی در مراسم افتتاحیه تأکید کرد بازسازی این نماد تاریخی، یادآور «قهرمانی عراقی‌ها و مقاومت در برابر تلاش دشمنان برای تحریف حقیقت» است. وی همچنین فرهنگ و میراث را ابزاری برای توسعه پایدار و بستری برای نوآوری جوانان دانست.

همچنین کلیساهای آسیب‌دیده موصل نیز در چارچوب همین پروژه بازسازی شدند. نخست‌وزیر عراق گفت موصل نمایانگر تنوع جامعه عراق است و همه جوامع آن، از جمله مسیحیان، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت شهر به‌شمار می‌روند.

**************

پایان پیام/ 345