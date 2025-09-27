به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که طالبان افغانستان زنان و دختران را از تحصیل، کار و حضور در عرصه‌های اجتماعی محروم کرده‌ است، «ابو عمر احمد فاروق قاسمی» از علمای دینی اهل سنت، در سخنرانی عمومی خود سیاست‌های ضدزن طالبان را به چالش کشید.

او در این سخنرانی که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تأکید کرد: «زن ضعیف و ناتوان نیست؛ زن قهرمان و آفریننده قهرمانان است. زن راز زندگی و وجود است و نخستین معلم و پرورش‌دهنده امت اسلامی به شمار می‌رود».

قاسمی که در مدرسه دینی «تبیان العلوم» در مزار شریف تدریس می‌کند و از قوم تاجیک است، (بر خلاف اعضای طالبان که اکثرا پشتون هستند) و به زبان دری سخن می‌گفت، بدون ذکر نام طالبان، سیاست‌های محدودکننده آنان علیه زنان را زیر سؤال برد.

وی با اشاره به جایگاه زنان در تاریخ اسلام افزود: «اگر امروز شهید، مجاهد یا دانشمند داریم، همه از دامان مادران برخاسته‌اند. در زندگی بزرگ‌ترین شخصیت‌های علمی و جهادی امت اسلامی همواره زنانی قهرمان حضور داشته‌اند».

او همچنین زنان بزرگی چون آسیه، حضرت مریم (س)، حضرت خدیجه (س) و حضرت فاطمه زهرا (س) را نمونه‌هایی از ایمان، شجاعت و ایثار معرفی کرد و یادآور شد: در دامان حضرت زهرا (س) امام حسن و امام حسین (ع)، شهید کربلا پرورش یافتند.

قاسمی تأکید کرد: زنان منبع آگاهی، عزت و استقامت‌اند و امت اسلامی به برکت مادران بیدار و آگاه رشد و شکوفا می‌یابد.

**************

پایان پیام/ 345