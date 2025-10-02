به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسلام از آغاز با ویژگی منحصر به فرد پیوند میان دنیا و آخرت و با نظامی روشن در حوزههای اجتماعی و اقتصادی معرفی شده است. دکتر لورا وچیا واگلیری، اسلامشناس و مستشرق برجسته ایتالیایی، در کتاب خود «دفاع از اسلام» تصریح میکند که اسلام روح انسان را از سلطه دیگران رها ساخت و اصل برابری را در جامعه بشری بنیان گذاشت. به گفته او، در این دین، انسان تنها بنده خداوند است و در برابر دیگران همچون فردی آزاد وظیفه دارد.
وی تاکید میکند که اصل بنیادین اسلام توحید است؛ اصلی که نه تنها پایه اعتقادی، بلکه روح معرفت و روششناسی اسلامی محسوب میشود. این اصل، انسان را از هرگونه سلطه و واسطهگری آزاد میکند و چارچوبی برای برپایی عدالت و نظم الهی فراهم میآورد.
بر اساس آموزههای اسلامی، حکومت اسلامی موظف است فضایل را ترویج کرده و با رذایل مقابله کند. مشورت با علما و صاحبان اندیشه، اصل حاکمیت قانون، آزادی بیان در چارچوب اخلاق، شفافیت در بیتالمال و حسابرسی از حاکمان، از مهمترین اصول این نظام معرفی شده است.
اسلامشناسان معتقدند این ویژگیها اسلام را به الگویی متمایز از دیگر نظامها بدل کرده و آن را دینی معرفی میکند که عدالت، مشورت و معنویت را در خدمت سعادت انسان قرار میدهد.
