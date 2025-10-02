به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بحران انسانی در غزه زندگی هزاران کودک را نابود کرده است. آنان نزدیک به دو سال است که با آوارگی، گرسنگی، مرگ عزیزان و خشونتهای هولناک دستوپنجه نرم میکنند. گزارشها نشان میدهد بیش از ۶۵ هزار نفر در غزه جان باختهاند و دهها هزار کودک والدین خود را از دست دادهاند.
نور، دختر ۱۷ ساله اهل الشجاعیه، نمونهای از این کودکان است. او که روزگاری در خانهای آرام همراه خانوادهاش زندگی میکرد، اکنون با از دست دادن پدر و آوارگی مداوم، آیندهای نامعلوم پیش رو دارد. پدرش که در مزرعه کوچک خانواده مشغول کشت و کار بود، در همان روزهای نخست بمباران رژیم صهیونیستی جان باخت. نور و خانوادهاش پس از آن ناچار شدند بارها از پناهگاهی به پناهگاه دیگر کوچ کنند.
شرایط فاجعهبار معیشتی باعث شده این خانواده برای دریافت یک وعده کوچک عدس یا ماکارونی ساعتها در صف بایستند. آموزش نیز مختل شده است.
این خانواده حتی با تراژدیهای بیشتری روبهرو شدهاند؛ برادر نور، محمد، در حمله موشکی هنگام جمعآوری آرد جان باخت و خواهرش ندا دچار آسیبهای شدید روحی شد.
سازمان «اسلامیک ریلیف» اعلام کرده تاکنون بیش از ۷۳۰۰ کودک یتیم فلسطینی در فهرست انتظار برای حمایت قرار دارند و شرایط آنان هر روز بحرانیتر میشود.
