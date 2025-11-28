شیخ نعیم قاسم: حق پاسخ محفوظ است؛ ترور فرماندهان مقاومت شکست نخواهد آورد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی که به مناسبت سالگرد شهادت فرمانده جهادی بزرگ، سید هاشم علی الطبطبایی ـ مشهور به سید ابوعلی ـ و شماری از همراهان وی در مجتمع «سیدالشهداء(ع)» واقع در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزبالله به تشریح ویژگیها و نقشهای این فرمانده ارشد پرداخت.
دبیرکل حزبالله با بیان اینکه شهید ابوعلی در میدانهای مختلف ـ از جبهههای لبنان گرفته تا نبرد با تکفیریها در سوریه و کمک به مجاهدان یمنی ـ حضوری فعال و تأثیرگذار داشت، گفت وی با برنامهریزی دقیق، مدیریت حکیمانه در قلب نبرد و آمادگی برای مراحل پس از عملیات شناخته میشد.
ویژگیها و نقشهای فرمانده شهید ابوعلی
شیخ قاسم تأکید کرد که شهید ابوعلی، فرماندهی «معرکه اولی البأس» را بر عهده داشت و در مدیریت نظامی، سازماندهی نیروها، طراحی عملیات و برنامهریزی شلیک موشکها و پهپادها، و هماهنگی آتش، مهارتی مثالزدنی از خود نشان داد. پس از این نبرد نیز بهطور رسمی بهعنوان مسئول نظامی و معاون جهادی مقاومت منصوب شد.
وی با اشاره به هدف ترور فرماندهان مقاومت، گفت: دشمن میکوشد با این جنایتها توان سازمانی، روحیه و روند توزیع مسئولیتها را تضعیف کند. اما اینگونه اقدامات نهتنها حزبالله را متوقف نمیکند بلکه شهادت، آرزوی مجاهدان است و مسیر مقاومت را استحکام میبخشد.
شیخ قاسم افزود: حزبالله ریشهدار است و از مکتب امام حسین(ع) و سید شهدای امت برخاسته است. این حزب همواره فرماندهان و شهیدانی بزرگ تقدیم کرده و توان بازسازی و تجدید ساختار خود را دارد. وی تصریح کرد که هدف ترور هرگز محقق نخواهد شد و مقاومت مسیر خود را با قدرت ادامه میدهد.
نفوذ، فعالیت آزادانه دشمن و لزوم اصلاح ضعفهای امنیتی
دبیرکل حزبالله وجود احتمال نفوذ و حضور برخی عوامل را طبیعی دانست، زیرا لبنان «عرصهای باز و قابل نفوذ» است. وی یادآور شد که اخیراً شبکهای از جاسوسان بازداشت شده است و اسرائیل به کمک تابعیتهای خارجی و همکاری با دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، برخی کشورهای عربی و نهادهای بینالمللی در این عرصه فعال است.
وی خواستار توجه جدی به شناسایی خلأها و رفع خطاهای موجود شد و گفت: چهار تن از برادرانی که همراه شهید ابوعلی در حال برنامهریزی عملیات بودند نیز به شهادت رسیدند و این افتخاری بزرگ برای مقاومت است. او تأکید کرد: «این یک جنایت آشکار است و حق پاسخ برای ما محفوظ خواهد بود و زمان آن را خودمان تعیین میکنیم.»
شیخ قاسم همچنین از تمامی کسانی که از لبنان، ایران، یمن، عراق و گروههای فلسطینی پیام همدردی ارسال کردند، قدردانی کرد.
استقبال از سفر پاپ به لبنان
دبیرکل حزبالله سفر پاپ به لبنان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت هیأتی از شورای سیاسی حزبالله پیامی را به سفارت پاپی تحویل خواهد داد. وی ابراز امیدواری کرد این سفر به تقویت صلح و حمایت از حاکمیت لبنان کمک کند.
سالگرد آتشبس؛ روز پیروزی لبنان
شیخ قاسم با اشاره به نخستین سالگرد توقف درگیریها گفت: روز آتشبس، روز پیروزی مردم لبنان و مقاومت بود زیرا اجازه ندادیم دشمن اهداف خود، از جمله نابودی مقاومت را محقق کند. وی افزود که دولت در چارچوب توافق، مسئولیت استقرار ارتش در جنوب و خارج کردن اسرائیل از خاک لبنان را پذیرفته است.
وی تأکید کرد: توافق به این دلیل حاصل شد که مقاومت ایستاد، مبارزه کرد و مجاهدان عملکردی حماسی از خود نشان دادند. حمایت متحدان، بهویژه جنبش امل و پشتیبانی مردم و نقش ارتش نیز تعیینکننده بود.
دبیرکل حزبالله معرکه «اولی البأس» را نبردی دانست که در آن نیرویی کوچک اما با اراده و ایمان در برابر قدرت وحشی و طاغوتی آمریکا و اسرائیل ایستاد و به موفقیتی تاریخی دست یافت. وی گفت: پروژه اسرائیل بر آستانه این نبرد شکست خورد.
وی افزود: تجاوز اسرائیل صرفاً علیه مقاومت نیست بلکه تمام لبنان را هدف گرفته زیرا تلآویو بهدنبال کنترل خاک، آینده، تصمیمگیری سیاسی و اقتصاد لبنان است.
دخالت خارجی و فشارهای اقتصادی
شیخ قاسم پرسید: آیا حمله به رئیسجمهور لبنان که با حکمت رفتار میکند، یا فشار بر ارتش که برای حفظ امنیت داخلی تلاش میکند، جزئی از این طرح نیست؟ وی همچنین تحریمهای آمریکا را حمله به اقتصاد لبنان دانست و گفت که اثرات آن دامن همه مردم لبنان را گرفته است.
وی افزود: پهپادهای اسرائیلی که بر فراز کاخ ریاستجمهوری و ساختمان دولت پرواز میکنند، نشانه اشغال هوایی لبنان است.
مفهوم بازدارندگی و مسئولیت دولت
دبیرکل حزبالله تأکید کرد که دفاع در برابر تجاوز، مسئولیت ملی است و دولت باید با تشکیل یک راهبرد دفاعی مؤثر، مانع از تثبیت حضور دشمن شود. وی گفت: مقاومت با آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و سپس با مقاومت در برابر تجاوزات تا سال ۲۰۲۳ بازدارندگی ایجاد کرد و اکنون نیز مانع تثبیت اشغالگری است.
تهدیدهای اسرائیل و آمریکا؛ ابزار فشار سیاسی
وی افزود: تهدیدهای اخیر اسرائیل برای مجبور کردن لبنان به تسلیم شدن، بخشی از فشار سیاسی است. این تهدیدها در ماههای اخیر افزایش یافته اما هیچیک نتیجه نداده است. احتمال جنگ وجود دارد، همانگونه که احتمال عدم وقوع آن نیز مطرح است، اما دشمنان میدانند که با مردمی مقاوم و روحیهای شکستناپذیر مواجهاند.
ضرورت اقدام دولت در صورت تداوم تجاوز
دبیرکل حزبالله اعلام کرد: اگر تجاوز ادامه یابد، دولت باید برنامهای جامع برای مقابله تدوین کند و حتی در استقرار ارتش در جنوب بازنگری کند. وی افزود: معیار مقاومت «استقلال و آزادی» است، اما معیار تسلیمشدگان، «ذلت و وابستگی» است. مقاومت هرگز تابع آمریکا و اسرائیل نخواهد شد.
هشدار درباره تجربه سوریه و پیامدهای سازش
شیخ قاسم با اشاره به تجربه سوریه گفت دشمنان هر آنچه توانستند از سوریه گرفتند و هیچ تعهدی به توافقهای سیاسی و امنیتی ندارند. وی افزود عملیات اخیر در منطقه «بیت جن» نشان داد که مردم سوریه تسلیم اسرائیل نخواهند شد و این نشانهای مثبت است.
وی تأکید کرد که امتیاز دادن به دشمن، طمع اسرائیل را بیشتر میکند و تا زمانی که مقاومت پابرجاست، دشمن قادر به تحقق اهدافش نخواهد بود.
