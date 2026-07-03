ادای احترام مقامات جهان به پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مصلای امام خمینی (ره) تهران از نخستین ساعات بامداد امروز، جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵، به کانون حضور بیسابقه و باشکوه شخصیتهای برجسته سیاسی، نظامی، مذهبی و فرهنگی جهان تبدیل شد. در این مراسم تاریخی که برای وداع با پیکر مطهر رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، برپا گردید، صحنههایی بیبدیل از همدردی، احترام و همبستگی بینالمللی با ملت ایران رقم خورد. حضور گسترده مقامات رسمی و هیئتهای دیپلماتیک از سراسر جهان، در فضایی آکنده از اندوه و احترام، بازتابدهنده جایگاه رفیع و ابعاد بیمرز نفوذ معنوی و سیاسی آن مجاهد نستوه در عرصه جهانی بود.
در صدر هیئتهای دیپلماتیک حاضر در مصلا، مقامات ارشد کشورهای همسایه و منطقه با پیکر مطهر رهبر شهید وداع کردند. «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان پس از دیدار با دکتر پزشکیان، در مصلا حضور یافت و به پیکر مطهر ادای احترام کرد. همزمان، «قربانقلی بردیمحمداف» رهبر ملی مردم ترکمنستان، «صاحبه غفاروا» رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، رئیس مجلس قطر و ژنرال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در این مراسم حضور یافتند. همچنین «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان نیز جهت شرکت در مراسم تشییع وارد تهران شد و «ایگور سرگینکو» رئیس مجلس نمایندگان بلاروس پس از دیدار با محمدباقر قالیباف، با حضور در محراب مصلا مراتب تسلیت دولت و ملت خود را ابراز داشت.
این مراسم همچنین جلوهای از همبستگی همهجانبه جریانهای مختلف افغانستان را به تصویر کشید. «احمد مسعود» رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به همراه هیئتی برجسته از شخصیتهای این کشور با سفر به تهران به پیکر مطهر امام شهید امت ادای احترام کرد؛ همزمان هیئتی از مقامات طالبان و نیز نمایندگان لشکر سرافراز فاطمیون افغانستان با حضور در مصلای تهران، در کنار همسایگان ایرانی خود به سوگ نشستند و بر پیوند عمیق و ناگسستنی دو ملت تأکید ورزیدند.
در بخش دیگری از مراسم، حضور هیئتهای بلندپایه از کشورهای مختلف اروپا، آسیا و آمریکای لاتین توجه رسانهها را به خود جلب کرد. هیئت علمای ارشد روسیه، نمایندگان پارلمان و اعضای حزب احیای جمهوری بلغارستان، جمعی از شیعیان آلمان و هیئت اداره عالی مسلمانان گرجستان از جمله حاضرین غربی بودند. از حوزه شرق و جنوب آسیا و همچنین آمریکای لاتین نیز نخبگان، فعالان فرهنگی و اندیشمندانی از کشورهای هند، اندونزی، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، چین، تایلند، سریلانکا، کامبوج، میانمار، اسپانیا، اکوادور، بولیوی و مکزیک با حضور در مصلا به مقام عالی رهبر فقید انقلاب ادای احترام کردند.
جبهه مقاومت و بازماندگان شهدای بزرگ آن نیز حضوری پررنگ و عاطفی در این وداع تاریخی داشتند. خانوادههای معزز شهید سیدحسن نصرالله و شهید عماد مغنیه در میان اشک و آه حاضرین با پیکر مطهر امام شهید امت تجدید میثاق کردند. همچنین هیئتهایی از شیوخ، عشایر، احزاب کرد اقلیم کردستان و نمایندگان پارلمان عراق، در کنار مجاهدان و شخصیتهای کتائب حزبالله عراق، نمایندگان جنبش امل لبنان و هیئتهایی از سوریه، مراکش و ترکیه با حضور در محراب مصلای تهران بر تداوم راه مقاومت تأکید نمودند.
در بعد داخلی نیز، پس از ادای احترام سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی وزارت امور خارجه و اعضای بیت معزز حضرت امام خمینی (ره)، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با فرمانده شهید کل قوا وداع کردند. سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، سرلشکر امیر حاتمی، سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا، سردار ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده ارتش از جمله فرماندهانی بودند که در ساعات اولیه صبح در مصلا حاضر شده و بر ایستادگی و تداوم نقشه راه نظامی و دفاعی فرمانده کل قوا تأکید کردند.
یکی از جانسوزترین و ماندگارترین قابهای این مراسم، تصویر وداع با پیکر مطهر نوه شهید رهبر انقلاب، «زهرا محمدی گلپایگانی» (فرزند نوه آیتاللهالعظمی خامنهای) بود. انتشار تصاویر انتقال پیکر این شهید خردسال با تابوتی کوچک که به پرچم «یا رقیه» مزین شده بود، موجی از ...........
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