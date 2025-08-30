به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسکس در جست‌وجوی دو مرد مظنون به تخریب یک مرکز اسلامی در شهر ونج، نزدیک باسیلدون است. به گفته پلیس، این افراد با اسپری روی دیوارهای مرکز اسلامی شعارهای اسلام‌ستیزانه نوشتند.

گاوین کالاهان، رهبر شورای باسیلدون، این اقدام را «بزدلانه، جنایتکارانه و رقت‌انگیز» خواند و تأکید کرد که عاملان آن شناسایی و مجازات خواهند شد. وی افزود: «انجام چنین کاری درست پیش از نماز جمعه اتفاقی نیست، این یک اقدام هدفمند و تهدیدآمیز است.»

پلیس اعلام کرد دو مرد مظنون سفیدپوست در محل دیده شده‌اند و مشخصات ظاهری آنان در دسترس پلیس قرار دارد.

سایما رفیق، یکی از مسئولان مرکز اسلامی، گفت که از دیدن این شعارها نگران شده اما واکنش مثبت جامعه باعث دلگرمی او بوده است. وی تأکید کرد: «این‌گونه اقدامات بر پایه توهم است نه واقعیت، و ما باید پیام درست را منتقل کنیم».

وی افزود خانواده‌اش از سال ۱۹۶۲ در این منطقه زندگی می‌کنند و شهروند بریتانیا محسوب می‌شوند. پلیس از مردم خواست در صورت داشتن تصاویر دوربین مداربسته یا اطلاعات مرتبط، آن را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.

**************

پایان پیام/ 345