مقام ارشد هندو: تفکر هندو مخالف حضور اسلام در هند نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موهن بهاگوت، رئیس سازمان راستگرای هندو و افراطی «راشتریه سویم سیوک سنگه» (RSS)، در مراسمی به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس این سازمان در دهلی نو اعلام کرد که تفکر هندو به معنای نفی حضور اسلام در هند نیست.

وی تأکید کرد: هیچ هندوئی معتقد نیست که اسلام نباید در کشور وجود داشته باشد و آراس‌اس نیز به حمله علیه دیگران حتی بر مبنای مذهبی باور ندارد.

بهاگوت افزود که انتخاب دین امری فردی است و نباید بر پایه اجبار یا اغوای مذهبی صورت گیرد. او تصریح کرد: «ما پیش از هر چیز یک ملت هستیم».

سخنان بهاگوت، رئیس آراس‌اس در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر سازمان متبوع او به دلیل دیدگاه‌های ملی‌گرایانه هندو و اتهام تبعیض علیه اقلیت‌ها، مورد انتقاد قرار گرفته است.

