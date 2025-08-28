پژوهشگر استرالیایی: اسلام حامی اصلاح ریشه در سنت اسلامی دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آدیدس دودریجا، استاد دانشگاه گریفیت استرالیا، در یادداشتی تأکید کرد که اسلام حامی اصلاح نهتنها با سنتهای تفسیری اسلامی ناسازگار نیست، بلکه ادامه و بازآفرینی جریانهای فکری پیشامدرن در حوزههای متافیزیک، معرفتشناسی و روششناسی است.
وی تصریح کرد که اسلام حامی اصلاح بر اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و عقلانیت تأکید دارد و با رویکردی انتقادی و خلاقانه به متون دینی مینگرد.
دودریجا افزود این نگرش میتواند در شرایط پیچیده کنونی جهان اسلام، زمینهای برای احیای میراث تفسیری و بازتعریف هویت اسلامی فراهم کند.
او همچنین تأکید کرد که اسلام حامی اصلاح چه در جوامع اکثریت مسلمان و چه در جوامع مهاجر و اقلیت، ظرفیت پویایی و هویتسازی در جهان معاصر را داراست.
این استاد دانشگاه در نتیجهگیری صحبتهای خود گفت: اصلاحگری اسلامی نه یک انحراف، بلکه بخشی از تداوم تاریخی اندیشه اسلامی است و میتواند به گفتوگوهای جهانی درباره جایگاه اسلام در دنیای امروز کمک کند.
