محکومیت اقدام آمریکا در ممانعت از ورود هیئت فلسطینی به سازمان ملل

کمیته وزرای کشورهای عربی-اسلامی در امور غزه، تصمیم ایالات متحده مبنی بر خودداری از صدور روادید برای هیئت فلسطینی جهت حضور در نشست هفتاد و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل را بهشدت محکوم کرد. این کمیته اقدام واشینگتن را نقض صریح کنوانسیون مقر سازمان ملل و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست.
در بیانیه پایانی نشست که با حضور وزیران عربستان سعودی، مصر، قطر، ترکیه، اندونزی، نیجریه و فلسطین صادر شد، آمده است که جلوگیری از حضور مشروع نمایندگان فلسطین، روند صلح خاورمیانه را با خطر جدی مواجه میسازد و تلاشهای دیپلماتیک را تضعیف میکند. به باور اعضا، این رویکرد میتواند زمینهساز تشدید خشونت و افزایش بیثباتی منطقهای شود.
سازمان همکاری اسلامی نیز با ابراز تأسف از این تصمیم، آن را اقدامی تبعیضآمیز و مغایر با تعهدات بینالمللی آمریکا خواند و از واشینگتن خواست فوراً در سیاست خود بازنگری کند.
کارشناسان سیاسی معتقدند این اقدام بخشی از سیاست فشار آمریکا علیه رهبری فلسطین است تا مانع از پیشبرد تلاشها برای به رسمیت شناختن یکجانبه دولت فلسطینی در مجامع بینالمللی شود. این سیاست طی روزهای اخیر واکنشهای انتقادی گستردهای را از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی برانگیخته است.
