به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد که شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) پس از حمله مرگبار ماه ژوئن ۲۰۲۴ در شهر ساحلی ساوتپورت، نقش مهمی در گسترش اطلاعات نادرست و تشدید موج اسلامهراسی و بیگانهستیزی در بریتانیا داشته است.
طب این گزارش، الگوریتم ایکس و تغییرات سیاستی پس از خرید این پلتفرم توسط ایلان ماسک، موجب اولویتیافتن مطالب تحریکآمیز بر اطلاعات صحیح شد.
تحلیل عفو بینالملل نشان میدهد که در ساعات نخست پس از حمله یادشده، میلیونها کاربر با ادعاهای نادرست درباره مهاجر یا مسلمان بودن عامل حمله روبهرو شدند؛ پستهای برخی چهرههای راستافراطی حتی صدها میلیون بازدید به دست آورد.
این نهاد هشدار داد که کاهش گسترده نظارت و بازگرداندن حسابهای پیشتر مسدودشده، فضای نامناسبی برای رشد نفرتپراکنی ایجاد کرده است. در پی این وضعیت، حملات به مساجد، پناهگاههای پناهجویان و آزار خیابانی علیه مسلمانان و مهاجران در بریتانیا افزایش یافت.
عفو بینالملل تأکید کرد این مسئله تنها یک خطای فنی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت عمومی و حقوق بشر است. این سازمان از دولتها خواست برای مهار خطرات چنین پلتفرمهایی اقدام فوری انجام دهند.
