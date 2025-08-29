به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت مالزی اعلام کرد ۵۰ هزار دلار به صندوق «ائتلاف تمدنها» وابسته به سازمان ملل برای مبارزه با اسلامهراسی اختصاص داده است. به گفته معاون وزیر خارجه مالزی، این کشور از سال ۲۰۰۹ تاکنون مجموعاً ۴۱۰ هزار دلار به این صندوق کمک کرده است.
بر اساس گزارشها، کمکهای اخیر مالزی در دوره ۲۰۲۳–۲۰۲۴ صرف اجرای سه پروژه ویژه جوانان در مالاوی، اندونزی و بوسنی و هرزگوین شده است. این طرحها با هدف تقویت گفتوگوی بین ادیان، مقابله با کلیشههای منفی علیه اسلام و توانمندسازی نسل جوان برای ترویج صلح طراحی شدهاند.
به دنبال اجرای این برنامهها، بیش از هزار و صد نفر بهطور مستقیم در فعالیتهای آموزشی و گفتوگوهای دینی مشارکت داشته و بیش از ده هزار نفر از محتوای آموزشی آن بهرهمند شدهاند. به گفته برگزارکنندگان، نتایج بهبود همکاری میان جوامع مسلمان، مسیحی و بودایی را در پی داشته است.
مالزی علاوه بر کمک مالی، در مجامع بینالمللی نیز موضوع اسلامهراسی را پیگیری کرده و از جمله حامی تعیین ۱۵ مارس بهعنوان «روز جهانی مقابله با اسلامهراسی» در سازمان ملل بوده است.
