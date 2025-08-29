به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری اورلئان فرانسه روز پنج‌شنبه ۲۸ آگوست محاکمه یک جوان ۱۹ ساله را به اتهام پخش برچسب‌های نئونازی و اسلام‌ستیزانه در مرکز شهر و دانشگاه آن آغاز کرد. این اقدام که ماه می گذشته رخ داد، در صورت اثبات می‌تواند تا پنج سال حبس برای متهم به همراه داشته باشد.

این فرد کمتر از ده روز پس از کشف برچسب‌ها بازداشت شد و اعتراف کرد با انگیزه «میهن‌پرستی» علیه ضدفاشیست‌ها اقدام کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد او پیش‌تر در تظاهرات راست‌گرایان افراطی در پاریس شرکت داشته و از سال ۲۰۲۲ به‌عنوان چهره‌ای فعال در جریان‌های نئونازی شناخته می‌شود.

دادستانی همچنین او را به رهبری گروهی موسوم به «تیپ پواود» متهم کرده است؛ گروهی کوچک که در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌توک و اینستاگرام فعالیت داشته و به یک افسر فرانسوی وابسته به لشکر اس‌اس نازی ارجاع داده می‌شود.

چهار سازمان حقوق بشری، از جمله SOS Racisme و لیگ حقوق بشر، به‌عنوان شاکی مدنی وارد پرونده شده‌اند. دادستان اعلام کرده است تحقیقات در خصوص «تحریک به نفرت مذهبی» پس از کشف برچسب‌ها آغاز شده و پیگیری قضایی ادامه دارد.

