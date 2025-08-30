به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشی تازه از دانشگاه زایگن نشان می‌دهد که متقاضیان کار با نام‌های ترکی یا عربی در آلمان به طور چشمگیری کمتر از همتایان خود با نام‌های آلمانی به مصاحبه دعوت می‌شوند؛ حتی زمانی که شرایط تحصیلی و حرفه‌ای آنان مشابه است.

این مطالعه که در جامعه آماری بیش از ۵۰ هزار درخواست کار را انجام شده، نشان می‌دهد نام‌های غیراروپایی نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری کارفرمایان دارد.

دکتر علی ظافر صاغی‌اوغلو، رئیس مرکز مطالعات مهاجرت، تأکید کرد که افراد با نام‌های غیراروپایی «در سطحی جداگانه قرار داده می‌شوند» و از فرصت برابر محروم می‌مانند. او این تبعیض را ریشه‌دار در جامعه آلمان دانست و گفت اسلام‌هراسی به‌ویژه پس از موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ و همه‌گیری کرونا شدت گرفته است.

وی خواستار اصلاحات قانونی، تسهیل روند استخدام خارجی‌ها و ارائه مشوق به کارفرمایان شد و هشدار داد که نژادپرستی در سیاست و نهادهای دولتی در حال گسترش است.

آلمان میزبان بزرگ‌ترین جامعه ترک‌های خارج از ترکیه با جمعیتی حدود ۲.۸ میلیون نفر است که همچنان با تهدیدات ضدترکی و ضداسلامی، از جمله حمله به مساجد و مراکز اجتماعی، روبه‌رو هستند.

