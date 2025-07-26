محکومیت حملات به زنان محجبه در نیجریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دفاع از حقوق حجاب در نیجریه حملات به دو زن مسلمان محجبه در این کشور را به شدت محکوم کرد. این زنان در ایالت‌های لاگوس و ایبدان مورد خشونت و تحقیر قرار گرفتند.

در ایبدان، یک زن باردار که چادر کامل و نقاببر سر داشت، در بازار عمومی با توهین‌ و ضرب‌وشتم روبرو شد؛ طوری که چادرش در حضور جمعیت از سرش جدا شد. شاهدان این حادثه را عملی شرم‌آور و تبعیض‌آمیز توصیف کرده‌اند.

در ایجورا، لاگوس، یک زن ۴۰ ساله مبتلا به آسم، توسط یک افسر نیروی دریایی مجبور شد نقابش را بردارد تا «ثابت کند زن است». او تلاش کرد چادرش را حفظ کند، اما با خشونت مواجه شده، نقاب و حجابش از سرش کشیده شد.

مدیر اجرایی سازمان دفاع از حقوق حجاب در نیجریه، این حملات را جرایم مرتبط با تنفر دینی خواند و خواستار پاسخ‌گو کردن عاملان، دادرسی سریع و عدالت فوری برای مجرمین شد. او تأکید کرد که حمله به زنان مسلمان صرفا به‌خاطر رعایت شئونات مذهبی، نقض آشکار حقوق قانونی و انسانی است.

**************

پایان پیام/ 345