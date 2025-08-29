به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به مقالهای در روزنامه لسآنجلس تایمز، عمر سلیمان، معاون سازمان روابط اسلام و آمریکا، از این سازمان دفاع کرد. او در نامهای به سردبیر تایمز تأکید کرد که سازمان روابط اسلام و آمریکا طی بیش از ۳۰ سال فعالیت، همواره از آزادی بیان، برابری نژادی و آزادی مذهبی حمایت کرده است.
سلیمان افزود این سازمان بهطور مستمر با همه اشکال تبعیض، از جمله اسلامهراسی و یهودستیزی و همچنین خشونتهای غیرمنصفانه مقابله کرده است. او اشاره کرد که سازمان روابط اسلام و آمریکا بارها علیه تروریسم موضعگیری کرده و حتی گروه تروریستی داعش یک بار هدف قرار دادن مدیر اجرایی این سازمان را اعلام کرده بود.
معاون سازمان روابط اسلام و آمریکا همچنین تأکید کرد این سازمان یک نهاد غیرانتفاعی و مستقل است و هیچ ارتباطی با گروههای خارجی ندارد. به گفته سلیمان، انتشار اطلاعات نادرست درباره سازمان روابط اسلام و آمریکا میتواند به افزایش پیشداوری و تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا دامن بزند.
**************
پایان پیام/ 345