به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی دو حملهای که پهپادهای اسرائیلی امروز سهشنبه به دو شهرک در جنوب لبنان انجام دادند، دو نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این حملات در حالی صورت گرفت که توافق آتشبس، که از نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شده، همچنان بهطور رسمی پابرجاست.
براساس گزارش شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای اعلام کرد که حمله هوایی دشمن اسرائیلی به شهرک دیر عامص در شهرستان صور، به شهادت یک شهروند و زخمی شدن فردی دیگر انجامید.
همچنین این وزارتخانه تأیید کرد که یک پهپاد دیگر، بولدوزری را در منطقه وادی مریمین در غرب شهرک یاطر هدف قرار داده است که در نتیجه راننده آن در دم شهید شد.
از سوی دیگر، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی خودروی غیرنظامی را میان شهرکهای دیر عامص و صدیقین در شهرستان صور هدف قرار داده که باعث زخمی شدن چند نفر شده است.
خبرگزاری افزود که آمبولانسها به محل حادثه شتافتند، در حالی که پرواز گسترده هواپیماهای اسرائیلی بر فراز منطقه ادامه داشت.
اسرائیل مسئولیت حملات را بر عهده گرفت
ارتش اسرائیل در بیانیهای رسمی مسئولیت این حملات را پذیرفت و مدعی شد که هدف عملیات، محمود علی عیسی، یکی از مسئولان حزبالله در منطقه دیر عامص بوده است.
در این بیانیه آمده است که عیسی نماینده محلی حزبالله در روستای کفرا بوده و هماهنگی میان حزب و ساکنان روستا را در امور اقتصادی و نظامی برعهده داشته است.
ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرد که او از خانههای اجارهای برای نگهداری سلاح و تجهیزات رصد استفاده میکرد.
در ادامه بیانیه آمده است که هدف دیگر حمله، یکی از اعضای حزبالله بوده که در حال کار با یک دستگاه مهندسی در منطقه زبقین در جنوب لبنان بوده و در نتیجه حمله جان باخته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ واکنش رسمی از سوی دولت لبنان یا حزبالله به این ادعاها و حملات منتشر نشده است.
تداوم نقض آتشبس
این تحولات تنها یک روز پس از شهادت دو لبنانی و زخمی شدن چهار نفر دیگر در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در شهرستان نبطیه رخ داده است.
وزارت بهداشت لبنان در آن زمان اعلام کرد که حمله با پهپاد انجام شده و خودروی هدف در جاده زبدین مورد اصابت قرار گرفته است که به شهادت و زخمی شدن چند تن انجامید.
شایان ذکر است که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ تهاجم گستردهای به لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد و بر اساس آمار رسمی، بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشت.
با وجود توافق آتشبس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، منابع لبنانی میگویند اسرائیل تاکنون بیش از ۴۵۰۰ بار این توافق را نقض کرده است؛ اقدامی که به شهید و زخمی شدن صدها نفر انجامیده است.
همچنین، نیروهای اسرائیلی همچنان پنج تپه در جنوب لبنان و چند منطقه دیگر را که از دههها پیش در اشغال خود دارند، تصرف کردهاند — اقدامی که نقض آشکار توافقهای بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل محسوب میشود.
