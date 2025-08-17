به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ایالت بیهار هند، همزمان با روز استقلال، گروهی از افراد ناشناس در منطقه «رازا چوک» در حوزه پلیس سینگوادا اقدام به توزیع و نصب پوسترهایی علیه اقلیتهای مسلمان و سیک کردند. در این پوسترها، مسلمانان و سیکها «تروریست» معرفی شده و خواستار اخراج آنان از هند شده بود. ویدئوهای منتشرشده از این حادثه نشان میدهد که چند نفر پلاکاردهایی با مضمون «مسلمانان و سیکها باید هند را ترک کنند» در دست داشتند.
برخی پوسترها همچنین محتوایی تحریکآمیز داشتند؛ از جمله ممنوعیت اذان و ادعای قربانی کردن گاو توسط مسلمانان در عید قربان. ساکنان محلی بلافاصله با پلیس تماس گرفتند و نیروهای پلیس پوسترها را جمعآوری کردند.
شهروندان این اقدام را تلاشی برای دامنزدن به تنشهای مذهبی در آستانه انتخابات ایالتی بیهار دانستهاند. پلیس اعلام کرده که تحقیقات برای شناسایی عاملان در جریان است.
این حادثه با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی روبهرو شد. فعالان مسلمان و مدنی نسبت به گسترش آزادانه نفرتپراکنی علیه اقلیتها ابراز خشم و ناامیدی کردند و سکوت احزاب سیاسی و ناتوانی دستگاههای امنیتی در برخورد با عاملان را مورد انتقاد قرار دادند.
